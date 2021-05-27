BMW تطرح سيارتها الجديدة لعشاق القوة 

المواطن- متابعة

بدأت شركة BMW بطرح نموذجها الأحدث من سيارات M4 التي طورتها للشباب محبي المركبات القوية والعصرية، وتأتي المركبة الجديدة بهياكل مصنوعة وفقا لأحدث المعايير لتأمين انسيابية كبيرة جدا أثناء الحركة بسرعات عالية.

مواصفات سيارة BMW الجديدة

وتطرح الشركة نموذجين، واحداً مجهزاً بسقف ثابت وآخر فيه سقف متحرك يمكن طيه ليختفي خلال 20 ثانية تقريبًا.

وحصلت هذه السيارات على فتحات هوائية كبيرة بتصميم مميز على المقدمة وجوانب الهيكل، وزينت عناصر هيكلها الخارجي وممتصات الصدمات والمرايا بأجزاء مصنوعة من ألياف الكربون، كما تم تزويدها بإطارات رياضية بمقاس 18 و19 إنشا.

وحصلت قمرة السيارة على مقاعد رياضية خاصة، وجهزت واجهة القيادة بشاشة 12 تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، وشاشة لمسية إضافية بمقاس 10 بوصات للتحكم بأنظمة الملاحة وأنظمة الملتيميديا وبعض أنظمة مكونات السيارة الرئيسية.

وتعمل هذه المركبات بنظامي دفع خلفي ورباعي، وتضمن تقنيات M Drift Analyzer الإلكترونية الموجودة فيها ثباتًا كبيرًا على المنعطفات والطرقات الزلقة، فضلا عن أنها مجهزة بتقنيات متطورة للتحكم بأنظمة المكابح في الحالات الطارئة.

وتعمل M4 الجديدة من BMW بمحركات بنزين توربينية بسعة 3.0 ليتر قادرة على توليد عزم يعادل 510 أحصنة، مدعومة بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات، بحسب موقع moto1 المتخصص في أخبار السيارات.

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