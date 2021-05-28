Lenovo تنافس آبل وسامسونغ بحاسوب يدعم شبكات 5G

المواطن- متابعة

أعلنت شركة لينوفو Lenovo عن مواصفات حاسبها اللوحي الأحدث الذي من المتوقع أن تنافس من خلاله موديلات غالاكسي من سامسونغ وآيباد من آبل.

Pad Pro الجديد من Lenovo

ويأتي حاسب Pad Pro الجديد بهيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن، أبعاده (264.3/171.4/5.8) ملم، ووزنه 485 غ، ويمكن دعم هذا الهيكل بلوحة مفاتيح خارجية متكاملة ليعمل الجهاز كحاسب لوحي صغير، وقلم ذكي للرسم والكتابة على الشاشة.

وتأتي الشاشة من نوع OLED بمقاس 11.5 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ومعدل سطوعها يصل إلى 420 شمعة/م تقريبًا، وتدعم تقنيات Dolby Vision وHDR10 لتأمين عرض مميز للصور والفيديوهات بوضوح ممتاز.

نظام تشغيل جهاز لينوفو الجديد

ويعمل هذا الحاسب بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات ZUI 12.5، ومعالج Qualcomm Snapdragon 870 5G، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

ودعمته شركة Lenovo بكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية 5 ميغابيكسل، ومنفذ لشرائح الاتصال الخلوي، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشرائح للاتصال مع شبكات Wi-Fi، وبطارية بسعة 8600 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 22 واطًا، بحسب موقع ixbit المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

شارك الخبر







شارك الخبر