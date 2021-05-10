stc pay تصدر مليون بطاقة Visa خلال 4 أشهر

المواطن - الرياض

أعلنت stc pay، شركة المدفوعات الرقمية التابعة لمجموعة stc ، عن إصدار أكثر من مليون بطاقة مدفوعات من Visa خلال أربعة أشهر من إتاحة بطاقات Visa لعملاء الشركة، كمرحلة هامة لتعزيز المدفوعات غير النقدية في المجتمع.

وتمكن هذه الخدمة العملاء من سداد المدفوعات عبر المحافظ الرقمية، والتمرير للدفع (القائم على رمز الاستجابة السريع)، ومعاملات التجارة الإلكترونية، والتحويلات المالية العالمية.

خدمات مالية مبتكرة وآمنة

وقال أحمد العنزي الرئيس التنفيذي لشركة stc pay : يعتبر هذا النجاح إنجازًا لافتًا وينسجم مع مساعينا الرامية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة والآمنة، وتوفير حلول المدفوعات المتطورة لمزيد من المستهلكين والتجار في المملكة العربية السعودية وخارجها تأكيدًا على التزامنا بطرح المزيد من حلول المدفوعات المبتكرة تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 وخطط تعزيز المدفوعات غير النقدية.

مزايا stc pay

من جهته، قال علي بيلون مدير عام Visa في السعودية: تؤكد شراكتنا مع stc pay على التزامنا بالعمل عن كثب مع الشركاء المحليين لتسريع وتيرة تبني المدفوعات الرقمية ودفع عجلة التجارة الرقمية، ويسرنا تحقيق هذا التقدم خلال فترة وجيزة، حيث أتيح اليوم لمليون عميل فرصة التمتع بالمزايا التي تقدمها المدفوعات الرقمية خلال أربعة أشهر فقط منذ بدء تعاوننا.

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