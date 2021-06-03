آخر تطورات إصابة مدافع منتخب إنجلترا

المواطن - محمد سمعه

أوضح جاك جيريليش لاعب منتخب إنجلترا، آخر تطورات إصابة زميله ومدافع المنتخب الإنجليزي، ترينت ألكسندر أرنولد خلال مشاركته بلقاء النمسا وديًا.

إنجلترا تهزم النمسا وديًا

وكان المنتخب الإنجليزي، نجح في الفوز على منتخب النمسا وديًا بهدف دون رد، وذلك في ظل استعدادات الفريقين لـ بطولة يورو 2020 المقبلة.

يذكر أن ترينت ألكسندر أرنولد أُصيب في الدقيقة “85” من المباراة إلى إصابة، ولن يستكمل المباراة، حيث أجبرته الإصابة على المغادرة رفقة الطاقم الطبي للمنتخب الإنجليزي.

وأكد جيريليش على أنه لا يعلم مدى إصابة أرنولد، مضيفًا أنه يعتقد أن إصابة نجم ليفربول ليست بالسهلة، معربًا عن آماله في ألا تكون إصابته قوية.

ويسعى المنتخب الإنجليزي إلى الاستعداد بشكل جيد لـ يورو 2020، حيث يلعب في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات كرواتيا وإسكتلندا والتشيك.

موعد أول لقاء للمنتخب الإنجليزي بـ اليورو

وسيخوض منتخب إنجلترا أول مباراة له بـ يورو 2020 ضد المنتخب الكرواتي يوم الأحد 13 يونيو الجاري.

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