آرسنال يطارد نجم ميلان

المواطن - محمد سمعه

يتطلع نادي آرسنال الإنجليزي للتعاقد مع اللاعب التركي هاكان تشالهانوجلو لاعب فريق ميلان الإيطالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

آرسنال معجب بأداء تشالهانوجلو

وبحسب شبكة CBS الأمريكية فإن فريق الجانرز مهتم بضم تشالهانوجلو صاحب الـ26 عامًا، لدعم منطقة وسط الملعب الهجومي، خاصة أن لاعب ميلان قدم مستوى جيدًا مع الروسونيري بموسم 2020/2021.

وأصبح تشالهانوجلو قريبًا من مغادرة ميلان، كونه طلب زيادة في الراتب، وهو ما سيكون صعبًا على الروسونيري.

الجانرز عانى بالموسم الماضي

جدير بالذكر أن الجانرز فشل الموسم الماضي في المنافسة على البطولات، وخرج بلا أي ألقاب، بينما حل ميلان ثانيًا في جدول الكالتشيو.

ويلعب هاكان تشالهانوجلو مع نادي الميلان منذ عام 2017 قادمًا من فريق باير ليفركوزن الألماني.

ويأمل نادي آرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا في التعاقد مع أفضل الصفقات للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بالموسم القادم.

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