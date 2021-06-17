آلية احتساب أجر الإجازة السنوية في نظام العمل

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن احتساب أجر الإجازة السنوية وفقًا للأجر الفعلي شامل جميع البدلات.

الإجازة السنوية:

وجاء ذلك ردًا من الموارد البشرية على استفسار أحد المستفيدين، حيث قالت إنه تحتسب أجر الإجازة السنوية وفقًا للأجر الفعلي شاملًا جميع البدلات وذلك وفقًا لتعريف الأجر في المادة 2 من نظام العمل.

كما ردت الوزارة على استفسار بشأن البيانات المطلوبة لتجديد رخصة العامل، في حالة إتمام سداد الفاتورة الرسوم المطلوبة.

بيانات:

وأكدت أن صاحب العمل في تلك الحالة عليه أن يزود الوزارة بعدد من البيانات تشمل: هوية صاحب المنشأة ورقم المنشأة والجوال، لإتمام الإجراء المطلوب له.

خطوات تجديد رخصة العامل:

وكانت الوزارة حددت الخطوات اللازم اتباعها للاستفادة من الخدمة، وتتمثل هذه الخطوات في زيارة موقع الخدمات الإلكترونية وسجل الدخول، واختر المنشأة ثمّ اختر خدمة (إصدار أو تجديد رخص العمل)، وإدخال بيانات البحث وإضافة الوافدين المطلوب إصدار أو تجديد الرخص لهم، ثم الضغط على بحث واختيار العمالة المراد إصدار الرخص لهم، ثم اختر (إرسال) ستظهر للمستفيد تذكرة مراجعة تحوي رقم السداد.

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