أبرز أرقام بيتروس مع النصر

المواطن - مروة نبيل

واصل النجم البرازيلي بيتروس تألقه اللافت مع فريق النصر خلال منافسات الموسم المنصرم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بيتروس يخطف الأنظار:

وشارك النجم البرازيلي بيتروس في 26 مباراة مع النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولعب فيهم جميعًا كأساسي وتم استبداله في 3 مواجهات فقط، وتمكن من الحصول على ركلة جزاء واحدة.

وساهم بيتروس في تسجيل 9 أهداف، حيث هز الشباك 6 مرات، وصنع 3 أهداف، وقام بصناعة 16 فرصة، ولديه 11 تسديدة على المرمى، وبلغت تمريراته الناجحة 1477 تمريرة، وقام بـ12 مراوغة ناجحة.

وتمكن النجم البرازيلي خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الموسم الماضي من قطع 24 هجمة، واكتسب 70 خطأ، فيما ارتكب 36 خطأ، وذلك وفقًا لحساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على “تويتر”.

وجاءت أهداف البرازيلي بيتروس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بواقع هدفين في شباك ضمك ومثلهما أمام الوحدة، بالإضافة إلى هدف في الباطن وآخر ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي.

النصر الموسم الماضي:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد بدأ الموسم بشكل مخيب للآمال، وتلقى عدة هزائم متتالية، ما دفع الإدارة لإقالة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، قبل أن تتحسن النتائج بعد ذلك ويتقدم في الترتيب.

وأنهى النصر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، محتلًّا المركز السادس في جدول ترتيب البطولة برصيد 46 نقطة من الفوز في 13 مباراة والتعادل 7 مرات، والخسارة في 10 مواجهات.

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