أبرز أرقام تافاريس مع الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

قدم مهاجم الرأس الأخضر جوليو تافاريس مستوى مميزًا مع فريق الفيصلي خلال منافسات الموسم المنصرم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تافاريس يخطف الأنظار:

وشارك جوليو تافاريس في 30 مباراة مع الفيصلي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولعب في 29 منهم كأساسي، وتم استبداله في 3 مواجهات فقط، وشارك كبديل مرة واحدة.

وساهم تافاريس في تسجيل 20 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 15 مرة، وصنع 5 أهداف، وقام بصناعة 31 فرصة، ولديه 31 تسديدة على المرمى، وبلغت تمريراته الناجحة 449 تمريرة، وقام بـ9 مراوغات ناجحة.

وتمكن مهاجم الرأس الأخضر خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في الموسم الماضي من قطع 10 هجمات، واكتسب 33 خطأ، فيما ارتكب 26 خطأ، وذلك وفقًا لحساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على “تويتر”.

وجاءت أهداف جوليو تافاريس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 3 أهداف أمام الباطن، وهدفين ضد كل من؛ الهلال، النصر، الفتح والأهلي، بالإضافة إلى هدف أمام كل من؛ الاتحاد، القادسية، الوحدة وضمك.

الفيصلي الموسم الماضي:

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًا المركز التاسع برصيد 36 نقطة من الفوز 9 مرات والتعادل في مثلهم، وخسر 12 مباراة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره التعاون في المباراة النهائية بنتيجة 3/ 2، وسيشارك في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

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