أبرز ميزات هاتف آيفون 13 مع اقتراب الإعلان عنه

المواطن- متابعة

من المتوقع أن تصدر شركة أبل هاتفها الجديد آيفون 13 بحلول شهر سبتمبر وفقًا للمواعيد القديمة المعتادة، ما قد يحمل الكثير من التغييرات عن أحدث إصدارات آيفون الحالية.

4 طرازات من هاتف آيفون 13

وقال المحلل مينغ تشي كو، إنه من المتوقع رؤية 4 طرازات مرة أخرى هذا العام، والتي تشمل آيفون 13، ونسخة ميني، وبرو، وأخيرًا فئة آيفون 13 برو ماكس بحسب شبكة CNET.

سعة البطارية

وستحتوي تشكيلة آيفون 13 على بطاريات أكبر من تشكيلة آيفون 12، حيث من المقرر أن تبلغ سعة البطارية لنسخة ميني 2406 مللي أمبير، وتصل إلى 3095 مللي أمبير في الساعة لجهاز آيفون 13، وآيفون 13 Pro، و4325 مللي أمبير في الساعة لجهاز آيفون 13 برو ماكس.

وتأتي جميع أحجام البطاريات هذه في صورة ترقيات تفوق السعات الخاصة بجهاز آيفون 12، ومع ذلك، فإن عمر البطارية يختلف عن سعة البطارية، لذلك من المحتمل ألا تترجم الزيادة في حجم بطارية آيفون 13 إلى عمر أطول للبطارية، حيث يتوقف هذا على ترقيات الهاتف الأخرى ومدى تحسين برامجه لعمر البطارية.

ومقارنة بالهواتف المتميزة من العلامات التجارية الأخرى، فإن بطاريات آبل ضعيفة، على سبيل المثال، تتراوح البطاريات في تشكيلة Galaxy S21 من سامسونغ بين 4000 و5000 مللي أمبير في الساعة.

موعد طرح هاتف آيفون 13

ووفقًا للحسابات التاريخية لإعلانات شركة أبل عن هواتف آيفون، من المتوقع أن يتم إصدار الهاتف يوم 17 سبتمبر المقبل، كما أن الاسم المستخدم قد يتغير وقد لا يحمل اسم آيفون 13، ذلك لأن رقم 13 يتشاءم منه البعض.

سعر أقل

وتضمنت تشكيلة آيفون 12 أربعة هواتف بأربعة أسعار، مع المزيد من الاختلاف بين شركات النقل وتكوينات التخزين، وعند الإطلاق، تكلف نموذج الهاتف الأساسي لـ آيفون 12 نحو 799 دولارًا، بزيادة قدرها 100 دولار عن آيفون 11 لعام 2019، ويرجع ذلك إلى إضافة دعم 5G.

ونظراً لأنه من غير المتوقع أن يحصل آيفون 13 على مثل هذا التحديث الفني الكبير، يتوقع المحللون سعرًا مماثلًا لعام 2021.

كما أن هناك بعض التكهنات بأن شركة أبل قد تفكر في خفض سعر تشكيلة هواتفها التالية، حيث تماشى العديد من المنافسين مع الانكماش الاقتصادي من خلال إطلاق طرازات أكثر بأسعار معقولة في عام 2020، مثل سامسونغ Galaxy S20 FE وGoogle Pixel 5، وكلاهما بنفس سعر آيفون 12 ميني، لكنهما أقل بحوالي 100 دولار من آيفون 12.

ومن المتوقع أن يكون هناك تغييرًا ثوريًا في الشاشة والتي قد تأتي بلا ثقوب نهائيًا مع إلغاء منفذ الشحن.

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