أبرز 10 أرقام لنادي الاتحاد هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أداء مميزًا خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

نادي الاتحاد يفوق التوقعات

وفاق أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي التوقعات في الموسم المنصرم، حيث قدم العميد مستوى مميزًا ونجح في احتلال مركز متقدم، بعدما كان يُصارع من أجل البقاء في المواسم الأخيرة.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021 في المركز الثالث برصيد 56 نقطة من الفوز 15 مرة والتعادل في 11 مباراة، وخسر 4 مرات، ليضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا.

أبرز إحصائيات الاتحاد

وكشف SofaScoreAR المتخصص في الإحصائيات الرياضية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام الاتحاد، حيث منحه تقييم 6.88 عن موسم 2020/ 2021.

ونجح نادي الاتحاد في تسجيل 45 هدفًا، وبلغت نسبة ترجمة الفرص المحققة إلى أهداف 15%، ووصل معدل استحواذه إلى 50.6%، وقام بـ177 عرضية ناجحة، و291 تسديدة، منهم 120 تسديدة على المرمى.

ووصل معدل التمرير الناجح للفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد إلى 354 في المباراة، وقام بـ285 مراوغة ناجحة، وحصل على 123 ركلة ركنية، وحافظ على نظافة شباكه 7 مرات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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