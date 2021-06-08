أبرز 10 أرقام لنادي النصر هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أداء جيدًا خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

نادي النصر ينتفض:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد بدأ الموسم بشكل مخيب للآمال، وتلقى عدة هزائم متتالية، ما دفع الإدارة لإقالة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، قبل أن تتحسن النتائج بعد ذلك ويتقدم في الترتيب.

وأنهى النصر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، محتلًّا المركز السادس في جدول ترتيب البطولة برصيد 46 نقطة من الفوز في 13 مباراة والتعادل 7 مرات، والخسارة في 10 مواجهات.

أبرز إحصائيات النصر:

وكشف SofaScoreAR المتخصص في الإحصائيات الرياضية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام النصر، حيث منحه تقييم 6.86 عن موسم 2020/ 2021.

ونجح نادي النصر في تسجيل 53 هدفًا، وبلغت نسبة ترجمة الفرص المحققة إلى أهداف 15%، ووصل معدل استحواذه إلى 57.6%، وقام بـ138 عرضية ناجحة، و345 تسديدة، و165 تسديدة على المرمى.

ووصل معدل التمرير الناجح للفريق الأول لكرة القدم بالنصر إلى 392 في المباراة، وقام بـ336 مراوغة ناجحة، وحصل على 168 ركلة ركنية، وحافظ على نظافة شباكه 7 مرات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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