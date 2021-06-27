أبشر تتيح طباعة تصريح الحج إلكترونيًا

المواطن - الرياض

أعلنت منصة أبشر عن إمكانية طباعة تصريح الحج إلكترونيًا عبر الحساب الخاص بالمستفيد.

وصرحت المنصة خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالقول: “اطبع التصريح الخاص بك أو بأفراد أسرتك والمكفولين لديك بكل سهولة وأمان”.

طريقة الوصول للخدمة

1- الدخول إلي خدماتي.

2- ثم الضغط على خدمات.

3- وزارة الحج.

4- طباعة تصريح الحج بواسطة الحاج.

خطوات التسجيل في أبشر:

وسابقًا أوضحت منصة أبشر إجراءات وخطوات التسجيل فيها للاستفادة بأكثر من 280 خدمة إلكترونية من خدماتها صممت لخدمة المستفيدين على مدار الساعة.

وبينّت أبشر، أن التسجيل يتم عبر 3 خطوات من خلال اختيار تسجيل مستخدم جديد ثم إدخال المعلومات المطلوبة والضغط على تم، حيث يتطلب هذا الإجراء تفعيل الحساب، ويتم ذلك من خلال زيارة أجهزة الخدمة الذاتية أو عن طريق الحساب البنكي أو موظفي التفعيل بوحدات الأحوال المدنية أو الجوازات.

وأشارت منصة أبشر إلى أنه للاستفادة من خدماتها يتم تفعيل الحساب بعد التسجيل من خلال التبصيم وأجهزة الخدمة الذاتية، حيث تصل للمستخدم بعد التسجيل برقم هاتفه رسالة نصية بها كلمة مرور مؤقتة، وبعدها يتم التوجه لأجهزة الخدمة الذاتية واختيار تسجيل الدخول على منصة أبشر، ثم يتم إدخال رقم الهوية الوطنية في خانة اسم المستخدم وكتابة كلمة المرور المؤقتة في خانة كلمة المرور.

ثم يتم إدخال المعلومات المطلوبة كل في حقولها الخاصة، مع التأكد من صحتها ثم إنشاء كلمة مرور خاصة مختلفة عن كلمة المرور المؤقتة.

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