أبها يعلن البرنامج الزمني لانتخاب مجلس الإدارة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أبها عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بنظام القائمة، وفقًا للمادة 65 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

فتح باب الترشح لانتخابات أبها الأحد

ولفت حساب نادي أبها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه نظرًا لانتهاء فترة مجلس الإدارة، فإن اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية تعلن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل ولمدة 5 أيام.

البرنامج الزمني للانتخابات

وجاء البرنامج الزمني لانتخابات نادي أبها بنظام القائمة، كالتالي؛ فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين يوم الأحد ولمدة 5 أيام، ثم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين لمدة 3 أيام.

ومن المقرر أن يتم الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين لمدة يومين، وفي اليومين التاليين سيتم النظر في الطعون المقدمة، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين للنادي بعد ذلك.

ويتم بعد ذلك عقد الجمعية العمومية والاقتراع، يوم 21/11/ 1442 هـ، وسيتم الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، في اليوم التالي، ثم يتم النظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية، واعتمادها فيما بعد من وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

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