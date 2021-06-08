أبو بكر فينسنت نصراويًّا

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، قد حسمت صفقة المهاجم الكاميروني أبو بكر فينسنت قادمًا من صفوف بشكتاش التركي رسميًّا.

أبو بكر فينسنت في النصر:

وأعلن المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، قبل قليل، عن حسم صفقة أبو بكر فينسنت بشكل رسمي بدعم من عضو الشرف، الأمير خالد بن فهد.

ونشر الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة الأمير خالد بن فهد، وعلق قائلًا: “أبو بكر نصراوي”، ثم نشر صورة المهاجم الكاميروني، وقال: “هجوم النصر للموسم القادم في عملية انتقال حر.. أبو بكر وتاليسكا”.

وكان العضو الذهبي بنادي النصر فهد السيف قد أثار الجدل اليوم بشأن حسم صفقة أبو بكر فينسنت رسميًّا، قبل أن يُفسر لجماهير العالمي ما يقصده بعد ذلك، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وانتقل أبو بكر فينسنت صاحب الـ29 عامًا إلى بشكتاش في أغسطس 2016، قادمًا من بورتو البرتغالي، وينتهي تعاقده مع النادي التركي في شهر يوليو المقبل، ما سهل عملية التفاوض معه وحسم الصفقة.

النصر يواصل تدعيم صفوفه:

وتعاقد نادي النصر مع البرازيلي أندرسون تاليسكا لمدة 3 سنوات، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانجزو الصيني، بدعم من الأمير خالد بن فهد أيضًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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