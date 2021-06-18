أتربة تسبب شبه انعدام الرؤية في الرياض

المواطن - الرياض

وجه المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا بشأن أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على منطقة الرياض.

وأوضح مركز الأرصاد أن الحالة تشمل (الأفلاج، الخرج، الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح) وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

طقس الباحة ونجران:

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات العقيق والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

كذلك نبه المركز من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، وشرورة، ويدمة.

وبين أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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