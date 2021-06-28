أجواء شديدة الحرارة وأمطار رعدية ورياح على 8 مناطق غدًا

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق.

أمطار ورياح نشطة:

وتشمل الحالة الجوية، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة، على مرتفعات جازان، وعسير، وسماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات الباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

موجة شديدة الحرارة:

كما توقع المركز، استمرار الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

أما عن درجات الحرارة فتصل أعلى درجة حرارة إلى 48 درجة مئوية في حفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.

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