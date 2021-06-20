أحجام كبيرة من البرد تتساقط على رجال ألمع

المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول تساقط البرد على رجال ألمع في منطقة عسير اليوم الأحد فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من أمطار الخير والبركة.

أحجام كبيرة من البرد المتساقط على رجال ألمع منطقة عسير. عبر:@mahermx111 pic.twitter.com/xDKDzM6VGo — العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) June 20, 2021

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة فيما تتسبب في إثارة الأتربة والغبار كما تتأثر الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف في الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج في الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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