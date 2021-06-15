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أحمد الداموك مديرًا للمركز الإعلامي بالأهلي
بعد رحيل فيصل زيد

أحمد الداموك مديرًا للمركز الإعلامي بالأهلي

2021/06/15
الساعة 12:12 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أحمد الداموك مديرًا للمركز الإعلامي بالأهلي أحمد الداموك
المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعيين أحمد الداموك مديرًا للمركز الإعلامي.

أحمد الداموك مديرًا للمركز الإعلامي:

وأصدرت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي قرارًا، مساء الاثنين، بتعيين أحمد الداموك مديرًا للمركز الإعلامي نظرًا لخبرته الإعلامية المميزة، خلفًا لـ”فيصل زيد”، الذي أعلن رحيله رسميًّا.

أحمد الداموك
الداموك

ومن جانبه، أبدى أحمد بن محمد الداموك سعادته بثقة مجلس إدارة النادي الأهلي بعد قرار تعيينه، متمنيًا أن يوفق في إدارة المركز الإعلامي خلال الفترة الهامة المقبلة.

وعمل أحمد الداموك صحافيًّا في مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر طوال السنوات الماضية، ويحمل درجة البكالوريوس في هندسة الحاسبات، ما دفع الإدارة الأهلاوية للاستعانة به في هذا المنصب.

فيصل زيد المتحدث باسم الأهلي
فيصل زيد

رحيل فيصل زيد:

وكان المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي ومدير المركز الإعلامي، فيصل زيد قد أعلن عن رحيله بشكل رسمي عن الراقي، بعد تواجده في مرحلة صعبة، موجهًا الشكر للجميع على الفترة الماضية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


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