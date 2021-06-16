أخطر 5 مواد غذائية على الدماغ

المواطن- متابعة

أظهرت نتائج دراسات علمية عديدة عن وجود علاقة مباشرة بين أمراض الدماغ مثل الزهايمر وبين النظام الغذائي، وذلك في محاولة من العلماء لتخفيض خطر الإصابة بالخرف

1- المواد الغذائية المعالجة

وبحسب موقع focus.de المعني بالأمور الطبية، فيجب أولًا استبعاد المواد الغذائية التي خضعت إلى عمليات معالجة عديدة، وبالذات المعجنات والحلويات والمشروبات الغازية؛ لأنها قد تكون سببًا في حدوث التهابات وتلف الخلايا العصبية.

2- تناول السكر

وقد أثبت علماء جامعة باث البريطانية وجود علاقة بين انسداد الشرايين وتناول الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من السكر.

3- الأطعمة الغنية بالتوابل

ويعتقد علماء جامعة جنوب أستراليا، أن الأطعمة الغنية بالتوابل والبهارات الحارة تشكل خطورة أيضًا، لأنها تحتوي على مادة الكابسيسين، التي تؤثر سلبًا في الذاكرة والنشاط الذهني.

4- الأطعمة المقلية

وتشير نتائج دراسة علمية أجراها علماء الجامعة الوطنية في أستراليا، إلى أن الأطعمة المقلية والمأكولات السريعة، هي من ضمن الأطعمة التي تشكل خطورة على الدماغ، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة، التي تسبب انخفاض نشاط الدماغ.

5- المعلبات والملح

وتفيد نتائج دراسة أخرى أجراها علماء من الصين، نشرتها مجلة Current Alzheimer esearch، إلى أن المعلبات والملح والأحماض الدهنية المشبعة، الموجودة بكثرة في النقانق ومنتجات اللحوم المصنعة والجبن، تشكل خطورة كبيرة على الدماغ، وهذه الأطعمة مسؤولة عن الالتهابات في الدماغ، ويمكنها إلحاق الضرر بالأوعية الدموية.

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