أرامكو السعودية تنهي إصدار الصكوك الدولية بقيمة 6 مليارات دولار

المواطن - الرياض

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن الانتهاء من إصدار الصكوك الدولية، بقيمة 6,000,000,000 دولار أمريكي مؤكدة أن الصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية وستكون مباشرة ودون حق الرجوع على الأصول.

وقالت السوق المالية في بيان لها عبر موقع تداول : إشارة لإعلان شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1442/10/26هـ الموافق 2021/06/07م حول بدئها في إصدار صكوك دولية بموجب برنامجها لإصدار الصكوك الدولية، فعليه تعلن أرامكو السعودية الانتهاء من إصدار الصكوك.

تفاصيل صكوك أرامكو السعودية بالدولار

وقالت الشركة إنه تم طرح 30,000 صك بقيمة اسمية للصك الواحد 200 ألف دولار وبمجموع إجمالي وصل إلى 6 مليارات دولار أمريكي.

وأشارت إلى أن مدة الصك هي ثلاث سنوات وخمس سنوات وعشر سنوات، فيما يبلغ عائد الصك 0.946 % للصكوك المستحقة خلال 3 سنوات و 1.602 % للصكوك المستحقة خلال 5 سنوات و 2.694% للصكوك المستحقة خلال 10 سنوات.

شروط أحقية الاسترداد

وتابع البيان : قد تقوم الشركة بالاسترداد (التصفية) عند تاريخ الاستحقاق (التاريخ المحدد للتصفية)، وقد تقوم الشركة بالاسترداد المبكر بعد وقوع حدث تصفية، وقد تقوم الشركة بالتصفية المبكرة – بحسب تقديرها – في حال وقوع حدث ضريبي، وقد تقوم الشركة – بحسب تقديرها – بالتصفية التنظيمية، وقد تقوم بالتصفية في حال وقوع هلاك كلي، كما يكون خيار الاسترداد متاحاً لحملة الصكوك في حال وقوع حدث لبيع أصل ملموس، وقد تقوم الشركة بالتصفية – بحسب تقديرها – في حال حدوث حق اختياري للتصفية وقد يكون خيار التصفية متاحاً لحملة الصكوك في حال وقوع حدث ينتج عنه أحقية البيع لحملة الصكوك ، وقد يكون خيار التصفية متاحاً لحملة الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة.

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