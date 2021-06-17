أرامكو تتحالف للحصول على حصة أقلية في Hongzhao Tech الصينية

المواطن - الرياض

أفادت شبكة (CNBC –عربية)، بأن شركة أرامكو تعمل على زيادة حصتها في السوق الصيني، مع التأهب لمرحلة ما بعد انقضاء فيروس كورونا حيث دخلت في تحالف مع مستثمرين للاستحواذ على حصة أقلية في شركة (Hongzhao Tech) الصينية المتخصصة في مجال التسويق والاستشارات.

حصة أقلية:

وبحسب ما نقلت الشبكة عن مصادر اليوم الخميس، صفقة الاستحواذ نفذتها شركة أرامكو إنرجي فنشرز وهي شركة مملوكة بالكامل لأرامكو، وتمت أوائل يونيو الجاري، للاستحواذ على حصة أقلية غير معلنة.

سلاسل التوريد:

وقالت المصادر إن السعودية ترغب في زيادة أنشطة سلاسل التوريد لديها بالسوق الصيني، وسط اهتمام متنامٍ بأنشطة المصب لشركة أرامكو الأكبر إنتاجًا للنفط في العالم

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