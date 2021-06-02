أرامكو تدرس طرح صكوك خلال شهر لتمويل توزيعات الأرباح

المواطن - الرياض

تستعد شركة أرامكو للعودة إلى أسواق رأس المال العالمية بـ صكوك من شأنها أن تساعد في تمويل التزام بتوزيعات أرباح بقيمة 75 مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطة.

15 مصرفاً:

واختارت أكبر شركة للطاقة في العالم حوالي 15 مصرفاً لإدارة عمليات بيع الديون الإسلامية، أو الصكوك، التي يمكن أن تحدث هذا الشهر، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وقال أحد المصادر، إن أكبر شركة نفط في العالم قد تسعى لجمع نحو 5 مليارات دولار.

صكوك بالدولار والريال:

وأوضحت المصادر، أن أرامكو تدرس بيع صكوك بالدولار والعملة المحلية، فيما لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد وقد تؤجل الشركة الصفقة إذا تدهورت ظروف السوق.

وتدرس العديد من شركات الطاقة الحكومية الأخرى في الخليج أيضاً طرح سندات الدولية. حيث قد تصدر قطر للبترول سندات بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار في الأسابيع المقبلة، بينما تسعى شركة تنمية الطاقة العمانية لجمع حوالي 3 مليارات دولار.

ارتفاع الربح:

ارتفعت أرباح أرامكو السعودية في الربع الأول وسط انتعاش في أسواق النفط والغاز العالمية، على الرغم من أن التدفق النقدي الحر ظل منخفضاً للغاية لتغطية توزيعات أرباحها الفصلية البالغ قيمتها 18.75 مليار دولار.

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