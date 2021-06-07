أرتورو فيدال يحسم موقفه من عرض النصر

المواطن - محمد سمعه

حسم اللاعب التشيلي أرتورو فيدال نجم خط وسط الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان الإيطالي، موقفه حول العرض الذي تقدم به نادي النصر للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أرتورو فيدال يقترب من مغادرة الإنتر

ويبدو أن فيدال صاحب الـ34 عامًا في طريقه للرحيل عن نادي إنتر ميلان بعد التتويج بـ الدوري الإيطالي موسم 2020/2021 إضافة لـ رحيل المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

ولا يرغب فيدال في الانتقال لـ نادي النصر أو الخروج من القارة الأوروبية، حيث يفضل استكمال مشواره الاحترافي بالقارة العجوز، في حال غادر إنتر ميلان بحسب موقع FC Inter News الإيطالي.

كلوب أمريكا ينافس النصر لضم فيدال

وكان فريق كلوب أمريكا المكسيكي دخل في منافسة مع النصر للتعاقد مع فيدال لكن يبدو أن اللاعب التشيلي لن يغادر إلى أي من الفريقين.

جدير بالذكر أن فيدال سبق له اللعب في صفوف العديد من الأندية الأوروبية الكبرى مثل باير ليفركوزن الألماني خلال الفترة من 2007 إلى 2011، وفي يوفنتوس الإيطالي من 2011 إلى 2015، ثم في بايرن ميونخ الألماني من 2015 إلى 2018، وفي فريق برشلونة الإسباني من 2018 إلى 2020، وانضم لنادي إنتر ميلان في العام الماضي.

وكان أرتورو فيدال تُوج بلقب كوبا أمريكا مع منتخب تشيلي عامي 2015 و 2016 على حساب منتخب الأرجنتين.

شارك الخبر







شارك الخبر