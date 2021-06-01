أرقام الاتحاد مع كاريلي هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز مع المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

كاريلي مستمر لموسم آخر:

وأعلن نادي الاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء، عن تجديد عقد فابيو كاريلي ليستمر في قيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم آخر حتى عام 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح كاريلي صاحب الـ47 عامًا في المساهمة بتطور أداء الفريق الأول لكرة القدم بشكل لافت خلال منافسات الموسم الرياضي المنصرم، وحقق نتائج مميزة بعدما كان يُصارع من أجل البقاء في دوري المحترفين المواسم الأخيرة.

الاتحاد مع كاريلي:

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة كاريلي 34 مباراة في جميع البطولات الموسم الرياضي الحالي، بواقع 30 مواجهة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين ومثلهم في البطولة العربية.

وحقق الفوز 17 مرة، بواقع 15 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأخرى في كأس خادم الحرمين الشريفين ومثلها في البطولة العربية، وخسر 4 مرات في الدوري وأخرى في الكأس، وتعادل 11 مرة في الدوري وأخرى في البطولة العربية.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تسجيل 57 هدفًا في جميع البطولات، وأنهى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث برصيد 56 نقطة، ليتأكد مشاركته في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا.

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