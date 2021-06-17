أرقام بافيتيمبي جوميز تمنع الهلال من التفريط فيه

المواطن - محمد سمعه

تردد اسم اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز للرحيل عن صفوف نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد التعاقد مع المالي موسى ماريغا مهاجم بورتو البرتغالي.

بافيتيمبي جوميز أحد الأسباب في التتويج بـ الدوري

ويعد جوميز مساهمًا بشكل رئيسي في تتويج نادي الهلال بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021، وذلك بعد أن أحرز 24 هدفًا بـ الدوري.

وخلال آخر 3 مواسم من دوري المحترفين السعودي، سجل جوميز لـ الهلال 72 هدفًا بواقع 21 هدفًا في موسم 2018/2019، و 27 هدفًا بموسم 2019/2020 و 24 هدفًا بـ موسم 2020/2021.

وبوقت سابق، كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، عن طلب خاص من المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، ورط إدارة الهلال حول مصير الفرنسي جوميز.

طلب جارديم يورط الهلال

وأكد المريسل خلال تصريحات تلفزيونية أن جارديم طلب التخلي عن بافيتيمبي جوميز والتعاقد مع مهاجم آخر بدلًا منه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار إلى أن ذلك ورط إدارة الزعيم كون جوميز يتقاضى راتبًا كبيرًا وعقده مستمر حتى صيف العام المقبل، كما أن فسخ العقد مع جانب واحد سيكلف إدارة الزعيم كثيرًا بسبب صعوبة إعارة جوميز أو بيعه لأي فريق آخر بسبب راتبه الكبير الذي يتقاضاه.

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