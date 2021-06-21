أرقام بريجوفيتش التي دفعت الاتحاد للتخلص منه

المواطن - محمد سمعه

يبحث نادي الاتحاد التخلص من المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، وذلك بعد أن فشل في إثبات ذاته مع الفريق الكروي الأول خلال آخر موسمين.

أرقام مهاجم الاتحاد في آخر 3 مواسم

وخلال موسم 2018/2019 لعب بريجوفيتش صاحب الـ30 عامًا 11 مباراة، ونجح في إحراز 7 أهداف، بينما في موسم 2019/2020 سجل اللاعب الصربي هدفًا واحدًا خلال 10 مباريات خاضها، أما في موسم 2020/2021 فسجل بريجوفيتش فقط 7 أهداف في 28 مباراة.

النجم الأحمر يفكر في ضم بريجوفيتش

ويهدف نادي النجم الأحمر الصربي للتعاقد مع بريجوفيتش لمدة 3 سنوات مقابل 800 ألف يورو وذلك بحسب التقارير الصحفية.

وكان بريجوفيتش انضم لـ نادي الاتحاد في عام 2019 قادمًا من فريق باوك اليوناني، كما سبق له اللعب في فريق ليغيا وارسو البولندي وسيون السويسري.

جدير بالذكر أن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي يركز حاليًا على ضم 3 صفقات في فترة الانتقالات الصيفية للفريق الكروي الأول بالعميد وهم ظهير أيمن وظهير أيسر ومهاجم.

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