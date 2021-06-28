أرقام مميزة لـ الهلال طوال مشاركاته بـ دوري المحترفين

المواطن - محمد سمعه

حقق الفريق الكروي الأول بـ الهلال أرقامًا مميزة في تاريخ مشاركاته بـ الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد أن حقق اللقب في آخر موسمين.

وكان الزعيم تُوج باللقب بموسم 2020/2021، وذلك بفضل هدف الفرنسي بافيتيمبي جوميز في مباراة التعاون بالجولة قبل الأخيرة من الدوري يوم 23 مايو الماضي، حيث ساهم هذا الفوز في حصد الزعيم للقبه للموسم الثاني على التوالي.

وتمكن الزعيم من الفوز في 238 مباراة من أصل 342 وتعادل في 68 مباراة ولم يخسر إلا في 36 لقاء فقط.

يذكر أن الهلال كان أعلن يوم الجمعة الماضية عن تسديد كافة ديونه وحصوله على شهادة الكفاءة المالية من أجل قيد صفقات الموسم الجديد.

صفقتان فقط لـ الهلال حتى الآن

ولم يتعاقد الزعيم حتى الآن إلا مع لاعبين وهما المالي موسى ماريغا واللاعب الشاب حمد اليامي قادمًا من نادي القادسية.

ومن المنتظر وصول المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم إلى العاصمة الرياض نهاية الشهر الحالي، للإشراف ميدانيًّا على تحضيرات فريق العمل قبل عودة التدريبات، وبدء مهمته بقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وتواجد المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي، فهد المفرج، برفقة المنسق الإداري لإدارة الكرة، فهد المديد خلال الفترة الحالية في النمسا، لإنهاء كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الفريق الإعدادي هناك.

الخامس من يوليو موعد بدء التحضيرات

ويبدأ لاعبو الهلال الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد، يوم الاثنين الموافق الخامس من يوليو المقبل، في مقر النادي بالرياضي، ويجري خلالها اللاعبون فحوصات طبية شاملة لمدة 3 أيام، بداية من السادس من يوليو وحتى الثامن من الشهر ذاته.

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