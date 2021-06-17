أرقام مميزة لـ حمدالله خلال 102 مباراة

المواطن - محمد سمعه

قدم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله أرقامًا مميزة مع نادي النصر بآخر 3 سنوات وذلك على الرغم من تعرضه لانتقادات قوية بالموسم الفائت 2020/2021.

حمدالله هدافًا بالفطرة

ونجح المهاجم المغربي الذي خاض 102 مباراة مع النصر بكافة المسابقات في تسجيل 111 هدفًا وتقديم 24 تمريرة حاسمة.

وعلى الرغم من أن نجم نادي النصر أحرز فقط 11 هدفًا بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021 لكنه عنصر فعال في هجوم العالمي وساهم بتتويج النصر بلقبين في بطولة السوبر السعودي ولقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020/2021.

هداف النصر يعمل على تطوير قدراته

وكان هاشم سرور نجم نادي النصر الأسبق، أكد على وجود بشرى سارة لجماهير العالمي حول المهاجم المغربي قبل بداية الموسم المقبل.

وغرد هاشم سرور قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “الهداف المغربي يشتغل على نفسه، كثير هذه الأيام، وهذا شيء جميل وبشرى لعودة الأسطورة لمكانه الطبيعي أمام كل الهدافين”.

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