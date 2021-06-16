أرقام موسى ماريغا قبل بدء مشواره مع الهلال

المواطن - محمد سمعه

يُعد انضمام اللاعب المالي موسى ماريغا للفريق الكروي الأول بنادي الهلال بمثابة صفقة هجومية قوية ستفيد الأزرق محليًّا وآسيويًّا بالموسم المقبل.

تجربة جديدة لـ موسى ماريغا في السعودية:

وجاء انضمام ماريغا لـ الهلال قادمًا من نادي بورتو البرتغالي، وذلك بعد أن قضى 5 سنوات في صفوف نادي بورتو.

وخلال مشاركات ماريغا مع نادي بورتو في الدوري البرتغالي، شارك المهاجم المالي صاحب الـ30 عامًا، في 107 مباريات، نجح خلالهم في إحراز 52 هدفًا وتقديم 17 تمريرة حاسمة.

ماريغا البديل الأنسب لـ بافيتيمبي جوميز:

وجاء انضمام ماريغا إلى الهلال، وذلك لتدعيم خط الهجوم بعد تداول أنباء عن أن الفرنسي بافيتيمبي جوميز قد يغادر أزرق خلال صيف العام الحالي.

يذكر أن ماريغا كان ساهم في وصول نادي بورتو لدور الـ16 بـ دوري أبطال أوروبا في موسم 2020/ 2021، قبل أن يودع الفريق البرتغالي البطولة على يد نادي ليفربول الإنجليزي.

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