أزمة جديدة لـ الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن النادي الأهلي بـ رئاسة ماجد النفيعي على موعد مع أزمة جديدة، سببها المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني السابق للراقي.

مستحقات مالية متأخرة لـ مدرب الأهلي السابق

وكانت إدارة الراقي السابق بـ رئاسة عبدالإله مؤمنة، أقالت المدرب فلادان ميلويفيتش من تدريب الفريق قبل نهاية موسم 2020/2021، وله مستحقات مالية لم يحصل عليها.

ومع تغير إدارة مؤمنة، وقدوم إدارة النفيعي لم تُحل أزمة ميلويفيتش فأصبح من المتوقع تقدم الأخير بشكوى لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” للحصول على مستحقاته من الراقي.

ورغم الأزمة المالية الطاحنة، التي يمر بها الراقي، فإن إدارة النفيعي ستعمل على التوصل لحل مع ميلويفيتش بتقسيط المستحقات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الراقي عليه ديون تتخطى الـ210 ملايين ريال.

جدير بالذكر أن نجاح إدارة الأهلي في التوصل لاتفاق مع المدرب ميلويفيتش سيضمن عدم توقيع عقوبات على الراقي من الفيفا.

50 مليون ريال يحتاجها الراقي

يذكر أن الراقي بحاجة إلى ‎50 مليون ريال للحصول على شهادة الكفاءة المالية بالفترة المقبلة.

وكان المدرب الألباني بيسنك هاسي تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بـ الراقي خلفًا للمدرب الروماني لورينت ريجيكامب، الذي جاء لمدة قصيرة بعد إقالة ميلويفيتش.

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