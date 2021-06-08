أسئلة وإجابتها بشأن التبرع بالأعضاء عبر توكلنا

المواطن - الرياض

أكد تطبيق توكلنا أنه يتيح إمكانية التبرع بالأعضاء بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، مسلطًا الضوء على بعض الأسئلة بخصوص التبرع بالأعضاء وجاءت كما يلي:

ما هو التبرع بالأعضاء؟

أن يسمح الشخص بإزالة أي عضو من أعضائه بطريقة قانونية، إما عن طريق الموافقة إذا كان المتبرع على قيد الحياة أو بعد الوفاة مع موافقة أقرب الأقرباء.

هل هناك حاجة له في المملكة؟

يوجد في المملكة أكثر من 15 ألف شخص بحاجة إلى زراعة الأعضاء، ففي كل عام يموت آلاف من الناس أثناء انتظارهم؛ لأنهم لا يجدون متبرعًا مناسبًا لهم.

ما حكم التبرع بالأعضاء شرعًا؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية ينتفع بها”.

وقد أجمع العلماء على أن التبرع بالأعضاء يعتبر صدقة جارية ينال صاحبها الأجر والثواب بإذن الله تعالی.

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