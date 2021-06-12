أسباب تأخر تنفيذ بعض مشروعات الإسكان مؤخرًا

المواطن - الرياض

أوضح متحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف السويلم، اليوم السبت، أسباب تأخر تنفيذ بعض مشروعات الإسكان خلال الآونة الماضية.

عدد محدود:

وقال السويلم في تصريحات إلى برنامج “120” على قناة الإخبارية: إن التأخر في تنفيذ المشروعات يعتبر محدودًا، وذلك قياسًا بحجم المشروعات المطروحة للتنفيذ، مؤكدًا أنه تم إطلاق 95 مشروعًا في مدة وجيزة.

مشروعات متأخرة:

وشدد على أن المشروعات المتأخر تسليمها يتم إخطار المستفيدين فيها بأي مستجدات تتعلق بها، مشيرًا إلى أن هناك بعض المشاريع التي تم تمديد تسليمها بسبب جائحة فيروس كورونا وتوقف العمل فيها.

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