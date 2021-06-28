أسباب تمنع النصر من ضم جيروم بواتينغ

المواطن - محمد سمعه

تردد مؤخرًا اهتمام نادي النصر بالتعاقد مع اللاعب الألماني جيروم بواتينغ مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

النصر بدأ رحلة البحث عن بديل مايكون

ويسعى النصر لـ ضم مدافع جيد لتعويض رحيل البرازيلي مايكون مؤخرًا.

وسيكون من الصعب على النصر، إتمام صفقة المدافع الألماني المخضرم صاحب الـ33 عامًا كون اللاعب يود الاستمرار في أوروبا بالإضافة إلى راتبه المالي الكبير الذي كان يتقاضاه في البايرن، سيصعب من مهمة قدومه إلى النصر لأن العالمي يعاني حاليًا من الديون المتراكمة عليه.

بجانب أن نادي النصر سيبحث عن ضم مدافع أجنبي بسعر أقل يتماشى مع خطة النادي لسداد الديون المتراكمة، وذلك للحصول على شهادة الكفاءة المالية بالفترة المقبلة.

ولعب بواتينغ في العديد من الأندية مثل هيرتا بي إس سي الألماني، هامبورغ الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي، كما لعب مع بايرن ميونخ بداية من 2011 حتى 2021.

ألقاب جيروم بواتينغ مع البايرن ومنتخب ألمانيا

وحقق المدافع الألماني صاحب الأصول الغانية العديد من الألقاب سواء مع بايرن ميونخ أو منتخب ألمانيا، حيث تُوج بلقب كأس العالم مع الماكينات الألمانية بعام 2014، كما فاز بـ 9 ألقاب في الدوري الألماني مع البايرن، و 5 ألقاب في كأس ألمانيا، وبطولتين في كأس السوبر الألماني، وبطولتين لـ كأس السوبر الأوروبي، وبطولتين في كأس العالم للأندية، بالإضافة للفوز بلقب كأس إنجلترا مع مانشستر سيتي في موسم 2010/2011.

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