أسباب عدوى الفطر الأخضر

المواطن - متابعة

بعد أن سجلت الهند، الأربعاء، أول حالة إصابة بـ”الفطر الأخضر” لدى متعافٍ من فيروس كورونا المستجد، كشفت مصادر طبية أسباب العدوى.

الفطر الأخضر:

ونقلت “وكالة الأنباء الهندية” عن مصدر طبي في الهند، قوله: إنه “سُجلت أول حالة إصابة بعدوى الفطر الأخضر لدى متعاف من فيروس كورونا المستجد في ولاية ماديا براديش”.

وأوضح المصدر أن “المصاب يبلغ من العمر 34 عامًا، أصيب بفيروس كورونا لمدة شهرين، قبل إصابته بنزيف في الأنف وحمى، وأثبتت الاختبارات إصابته بعد ذلك بعدوى الفطر الأخضر”.

ونقلت الوكالة الهندية عن رئيس قسم أمراض الصدر في معهد سري أوروبيندو للعلوم الطبية رافي دوسي أن المرض هو عدوى داء الرشاشيات، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث حول الفطر ومسبباته.

عدوى نادرة:

وتُعرف الفطريات الخضراء أو داء الرشاشيات بكونها عدوى نادرة تسببها أنواع شائعة من الفطريات تعرف باسم الرشاشيات.

وينضم داء الرشاشيات إلى القائمة المتزايدة من الأمراض الفطرية ذات الترميز اللوني التي ظهرت لدى مرضى “كوفيد-19” والناجين منه.

وشوهدت حالات الفطريات السوداء “فطر الغشاء المخاطي” والفطر الأبيض “المبيضات” في الهند بأعداد متزايدة، إلا أنها غالبًا ما تسببها أنواع الفطريات نفسها.

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