أسعار الدولار تصعد صوب أكبر مكاسب أسبوعية

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار الدولار في التعاملات الصباحية مدعومة باتجاه البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة الأمر الذي يعتبر تحفيزًا قويًا لأداء العملة الأمريكية.

أسعار الدولار الأمريكي

ومنذ يوم الأربعاء، حين ألمح مسؤولو مجلس الاحتياطي الأمريكي إلى زيادات محتملة لأسعار الفائدة في 2023، ارتفع الدولار نحو 1.8% مقابل اليورو وما يزيد عن 2% مقابل نظيره الأسترالي، وصعد مؤشر الدولار فوق متوسطه المتحرك في 200 يوم، ليبلغ أعلى مستوى فيما يزيد عن شهرين عند 92.010، ويتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي 1.6% وهو الأكبر منذ سبتمبر أيلول الماضي.

أسعار الدولار مقارنة بالعملات الرئيسية

وتراجعت عملتا أستراليا ونيوزيلندا في التعاملات الآسيوية اليوم، بينما استقرت معظم العملات الرئيسية الأخرى. واستقر اليورو فوق ما يزيد قليلًا فحسب عن أدنى مستوى في شهرين البالغ 1.1914 دولار.

وسجل الدولار الأسترالي أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول عند 0.7521 دولار اليوم وهبط الدولار النيوزيلندي لأدنى مستوياته منذ أبريل نيسان عند 0.6982 دولار، في تحد لتقارير شديدة الإيجابية بشأن الوظائف في أستراليا والنمو في نيوزيلندا صادرة هذا الأسبوع.

ويتجه الدولار أيضًا للصعود 0.5% مقابل الين، واستقر الين عند 110.25 للدولار بعد أن بلغ أدنى مستوى في 11 أسبوعًا عند 110.82 أمس الخميس ولم يطرأ عليه تغير يذكر بفعل إبقاء بنك اليابان المركزي على سياسته الرئيسية مستقرة مثلما كان متوقعُا وتراجع الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.3900 دولار ويتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية 1.5%.