أسعار العملات اليوم الأحد مقابل الريال

المواطن - الرياض
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة مقابل الريال خلال تعاملات اليوم الأحد، وفقًا للتحديثات الأخيرة لأسعار العملات اليومية.
أسعار العملات
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 4.54130، العملة مقابل الريال الواحد 0.22020
– الدولار: 3.75036، العملة مقابل الريال الواحد 0.26664
– درهم إماراتي: 1.02103، مقابل الريال الواحد 0.97940
– ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.67354
– دينار أردني: 5٫28972، مقابل الريال الواحد 0٫18905
– دينار كويتي: 12.47515 مقابل الريال الواحد 0.08017
– دينار بحريني: 9.95068، مقابل الريال الواحد 0.10050
– الريال القطري: 1.03004، مقابل الريال الواحد 0.97084
-الدرهم المغربي: 0.42452 مقابل الريال الواحد 2.35697
– الجنيه المصري: 0.23981، مقابل الريال الواحد 4.16996
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