أسعار العملات اليوم الأحد مقابل الريال

المواطن - الرياض

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة مقابل الريال خلال تعاملات اليوم الأحد، وفقًا للتحديثات الأخيرة لأسعار العملات اليومية.

أسعار العملات

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4.54130، العملة مقابل الريال الواحد 0.22020

– الدولار: 3.75036، العملة مقابل الريال الواحد 0.26664

– درهم إماراتي: 1.02103، مقابل الريال الواحد 0.97940

– ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.67354

– دينار أردني: 5٫28972، مقابل الريال الواحد 0٫18905

– دينار كويتي: 12.47515 مقابل الريال الواحد 0.08017

– دينار بحريني: 9.95068، مقابل الريال الواحد 0.10050

– الريال القطري: 1.03004، مقابل الريال الواحد 0.97084

-الدرهم المغربي: 0.42452 مقابل الريال الواحد 2.35697

– الجنيه المصري: 0.23981، مقابل الريال الواحد 4.16996

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