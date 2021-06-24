أسعار النفط تواصل الصعود مع تراجع المخزونات

المواطن - متابعة

واصلت أسعار النفط ارتفاعها فوق 75 دولارًا للبرميل، حيث أدى انخفاض المخزونات في الولايات المتحدة والصين إلى زيادة التفاؤل حول تعافي الطلب العالمي، بعد أن تجاوز برنت 76 دولاراً للبرميل أمس الأربعاء، ليبلغ أعلى مستوياته منذ أواخر 2018.

تراجع المخزون:

وتراجعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات خام النفط على مستوى البلاد للأسبوع الخامس، وهي أطول فترة منذ يناير.

وتقلصت المخزونات الصينية أيضًا إلى أدنى مستوى هذا العام، وفقًا لمزود البيانات Kayrros، مع تشديد السوق وانتعاش المستهلكين الرئيسيين من جائحة كوفيد-19.

تعافي:

وتسارعت عملية التعافي مع نشر حملات التطعيم في جميع أنحاء العالم، مما يعزز استهلاك الوقود ويساعد على استنزاف المخزونات التي تراكمت خلال ذروة الوباء.

ومن المقرر أن يجتمع تحالف “أوبك+” نهاية الأسبوع المقبل لمناقشة سياسته الإنتاجية لـ النفط لشهر أغسطس، وتفكر بعض الدول في دعم زيادة الإنتاج.

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