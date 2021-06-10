أسعار النفط تواصل الهبوط اليوم

المواطن - متابعة

واصلت أسعار النفط تراجعاتها، اليوم الخميس، حيث أثرت زيادة مخزونات الوقود الأميركية على التفاؤل بشأن الطلب الذي دفع النفط الخام إلى أعلى مستوياته منذ 2018 هذا الأسبوع.

خام تكساس:

وتراجعت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك بنسبة 0.7٪ عند 69 دولاراً للبرميل، بعد أن تراجعت إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء، فيما خسر برنت 0.7% أيضاً دون 72 دولاراً للبرميل.

مخزونات أمريكا:

وزادت مخزونات البنزين الأميركية بأكبر قدر منذ أبريل 2020 الأسبوع الماضي، حيث كانت مصافي التكرير حريصة على زيادة الإنتاج لمواجهة الارتفاع المتوقع في الاستهلاك خلال الصيف مما تركها غارقة في الوقود. وانخفض متوسط ​​الطلب المتداول للمرة الأولى في شهر، مما زاد من الشعور الهبوطي.

كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير الأميركية – وهي فئة تشمل الديزل – لكن من غير المرجح أن يؤدي أسبوع من المنتجات المكررة المتزايدة إلى عرقلة تعافي السوق الأوسع، والذي كان مدعومًا بانتعاش قوي في الطلب من الصين إلى أوروبا.

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