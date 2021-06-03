أسمنت الجنوب تنشئ خط إنتاج بطاقة 10 آلاف طن يومياً

المواطن - الرياض

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية “أسمنت الجنوب”، عن إنشاء خط إنتاج بمصنع أسمنت جازان بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن في اليوم ليحل محل خطوط الإنتاج الحالية.

موعد بدء المشروع:

وبحسب بيان أسمنت الجنوب على موقع السوق المالية تداول، اليوم الخميس، فإنه من المتوقع البدء في إنشاء المشروع في النصف الثاني من عام 2021.

تكلفة المشروع:

وعن تكلفة المشروع وطريقة تمويله والتاريخ المتوقع للانتهاء من الإنشاء وبدء الإنتاج التجريبي قالت الشركة إنها ستعلن عنه لاحقاً.

وكانت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، قد سجلت تراجعاً في صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بـ4.3% إلى 175 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، مقابل تسجيل أرباح بـ 183 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

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