أعراض التسمم الدوائي واستشاري يحذر

المواطن - الرياض

وجه الدكتور فهد الحربي، استشاري الجهاز الهضمي بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام، تحذيرًا بشأن خطر التسمم الدوائي على الأطفال دون الـ5 سنوات؛ حيث إنه يشكل نسبة 60% لديهم.

فيديو | استشاري الجهاز الهضمي د.فهد الحربي لـ #نشرة_النهار: التسمم الدوائي لدى الأطفال يُشكل نسبة 60% #الإخبارية pic.twitter.com/yJywcm2WDx — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 29, 2021

دواء بالخطأ:

وأكد الحربي خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية يوم أمس الثلاثاء، أن التسمم الدوائي، ينتج عن تناول الدواء عن طريق الخطأ ويشكل نسبة 88% من الحالات، أو تناول الأدوية المصروفة من الطبيب، ولكن بجرعات أكبر من الموصى بها، مرجعًا تناول الأطفال للأدوية والعقاقير إلى إهمال الوالدين، وحب الاستطلاع والتقليد لديهم.

وشدد الاستشاري على ضرورة حفظ الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال وعدم تناوله أمامهم لتجنب التقليد، حيث استقبل المستشفى 22 حالة تسمم دوائي في النصف الثاني من 2020 ويستقبل شهريًّا من 2- 3 حالات.

أعراض:

ولفت الحربي إلى أن الإغماء هو العرض الظاهري للتسمم بالأدوية لدى الأطفال، فيما تختلف بقية الأعراض حسب نوع الدواء، ومنها الدوار والقيء والغثيان وآلام البطن، والتي قد تصل إلى التشنجات أو صعوبة التنفس، فيما نصح بالتواصل مع رقم 997 وطلب الإسعاف عند حدوث التسمم، وإبقاء الطفل واعيًا والتواصل مع رقم وزارة الصحة الموحد 937 وسؤال المختصين حول الإسعافات حتى وصول سيارة الإسعاف.

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