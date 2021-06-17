أعراض الفطر الأسود وطرق الوقاية منه

المواطن - الرياض

لا تزال أعراض الفطر الأسود والإصابة به تشكل هاجسًا لدى العديد من الدول التي تشهد إصابات جديدة بفيروس كورونا في الوقت الذي لا يزال الكشف عن العلامات التي تسبق الإصابة مثار اهتمام الجميع.

مقدمات الفطر الأسود:

وكان خبراء قد أكدوا أن هناك عدة أعراض الفطر الأسود تشير إلى احتمال الإصابة بهذا المرض منها نزول المخاط مصحوبًا بدم، وألم كبير حول العين، والأنف، مع نفس أعراض الجيوب الأنفية.

الوقاية:

وبالنسبة إلى الوقاية من الإصابة بالفطر الأسود فيكون من خلال البعد عن استخدام المضاد الحيوي بلا داعٍ، والابتعاد عن تناول الكورتيزون بكمية كبيرة حال الإصابة بكورونا، كما يمكن الوقاية منه بالحرص على تقوية أجهزة المناعة من خلال تناول الطعام الصحي والتحكم في مرض السكري والاستخدام الأمثل للعقاقير المثبطة للمناعة.

ما هو الفطر الأسود؟

يذكر أن الفطر أو العفن الأسود هو عدوى فطرية نادرة تؤثر على الجيوب أو الرئتين بعد استنشاق بكتيريا الفطريات، وغالبًا ما توجد في الغرف والأسطح الرطبة والتربة، والنباتات والخضراوات والفواكه المتعفنة، وغالبًا ما يتم تشخيص الإصابة بهذه العدوى الفطرية، لدى المصابين بكوفيد والذين تعافوا منه مؤخرًا.

ويؤكد الخبراء، أنه بعد ربط المريض المصاب بكوفيد، بجهاز التنفس الاصطناعي، تزداد فرص الإصابة بهذه العدوى الفطرية، وعلى سبيل المثال، فإنه في ولاية غوجارات الهندية، تم تشخيص 40 حالة إصابة بعدوى العفن الأسود خلال الفترة الأخيرة وتسبب ذلك بفقدان بعض المرضى أبصارهم.

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