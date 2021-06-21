أعلى درجات الحرارة المسجلة أول أيام موسم الصيف بالمدن السعودية

المواطن - الرياض

سجل مشعر عرفات أعلى درجات الحرارة في السعودية عند 45.5 درجة مئوية فيما سجل كل من وداي الدواسر والقيصمومة 45 درجة في كل منهما وتحتفظان معًا بالمركز الثاني بحسب بيان درجة الحرارة العظمى المسجلة في 28 مدينة سعودية اليوم.

أما الأحساء فقد سجلت 44.1 درجة والمدينة المنورة 34.5 والقصيم 43 والعلا 42.9 والداودمي 42 درجة فيما كانت أقل درجة حرارة تم رصدها في القريات عند 16.8 وأبها عند 17 درجة.

توقعات الأرصاد عن حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تتأثر الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.

دخول موسم الصيف

يذكر أنه بالتزامن مع بداية فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي اليوم الاثنين، توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن يسود طقس حار خلال ساعات النهار تتخلله نوبات من الأمطار الصيفية على عدة مناطق.

وقال الحصيني: متوقع اليوم الاثنين أن يكون الطقس حاراً نهاراً معتدلاً ليلاً ولطيفاً في ساعات الفجر الأخيرة على معظم المناطق عدا المرتفعات التي تكون معتدلة نهاراً تميل للبرودة ليلًا.

وتوقع الحصيني كذلك هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان والربع الخالي وسلطنة عمان واليمن.

درجات الحرارة المسجلة اليوم

وفيما يلي بيان يتضمن درجات الحرارة المسجلة فجر اليوم في 28 محطة رصد في السعودية.

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