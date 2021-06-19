أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم في السعودية

المواطن - الرياض

سجل مشعر عرفات اليوم أعلى درجات الحرارة المسجلة في السعودية فجر اليوم بواقع 45.6 درجه تلاه مطار الملك فهد الدولي عند 42.7 درجة، وفي المرتبة الثالثة جاءت ينبع بـ42.4 درجة.

أدنى درجات الحرارة المسجلة

أما أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم ففي القريات وطريف حيث سجلتا 28 درجة مئوية أقل من أبها التي سجلت 30 درجة.

وتعليقًا على ذلك قال الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ في جامعة القصيم، إن قائمة أعلى درجات حرارة سُجلت في السعودية لا تعني أنها شملت كل الأراضي السعودية من وهاد ونجاد وقمم جبال وسهول وغيرها من أشكال التضاريس.

بل تمثل فقط محطات مناخية في المطارات المدنية، وعليه فقمم باردة كما في السودة والنماص وجبل اللوز والفقرة وغيرها مئات القمم في جبال السروات لا يوجد فيها محطات مناخية، أو يوجد فيها ولكنها غير ممثلة على الإنترنت تتيح لنا المقارنة مع بقية المحطات أو أن تكون المحطة المناخية الممثلة ليست في المدينة كما في الباحة الواقعة فوق حافات عالية من جبال السروات، بل تُجلب المعلومة من مطار الباحة في العقيق يبعد عن الباحة 45كم.

حالة الطقس اليوم

من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( نجران ،جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة )، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية ، الرياض ، نجران).

توقعات الأرصاد

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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