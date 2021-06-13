أفضل ألعاب الواقع الافتراضي VR في مؤتمر E3

المواطن- متابعة

شهد معرض الترفيه الإلكتروني السنوي E3 للعام الحالي 2021، عرض مجموعة متميزة من ألعاب الواقع الافتراضي VR.

وبحسب موقع the verge التقني، فإنه على الرغم من أن جميع الألعاب المعروضة ليست جديدة تمامًا، إلا أن الحدث المقام بلوس أنجلوس استعرض عددًا من الألعاب المليئة بالتشويق والإثارة.

أفضل ألعاب الواقع الافتراضي في E3

1- لعبة أغنية في الدخان Song in the Smoke

تم الإعلان عنها لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، وتندرج تحت فئة ألعاب المغامرات وهي مقدمة من مطور الألعاب الفيديو 17-Bit، المعروف بألعاب الرسوم المتحركة المستقلة مثل Skulls of the Shogun و Galak-Z، وتأتي اللعبة مع نظارة الواقع الافتراضي هذا الصيف.

2- Unplugged

تتميز لعبة UNPLUGGED بالإيقاع الأروع ضمن ألعاب الواقع الافتراضي، وقد تم عرضها خلال مؤتمر E3 حيث تدور حول العزف على الجيتار الهوائي، مما يعني أنك لا تستخدم سوى يدك للعب.

3- Nerf Ultimate Championship

تعد هذه اللعبة من الألعاب المميزة جدًا والرائعة، حيث تبدو مسدسات اللعبة مثيرة وأنيقة، وهي من تطوير استوديو Secret Location الحائز على جائزة Emmy Award والتي تعادل جائزة الأوسكار في الفن.

4- سوشي بن Sushi Ben

في هذه اللعبة يحاول اللاعب إنقاذ بار السوشي المفضل لديه بعرضه للبيع، فبدلًا من تقديم السوشي، تحاول إقناع الآخرين بالقدوم من أجل تجربة المكان المفضل في محاولة لإنقاذه، وفي هذه اللعبة ستشعر كأنك داخل إحدى لوحات الكتاب الهزلية النابضة بالحياة.

5- A Township Tale

هي من ألعاب تقمص الأدوار، وفيها يمكنك إنشاء أي هوية جديدة تريدها، حيث يمكنك أن تكون حدادًا أو قاطع أخشاب أو محاربًا أو رامي سهام في عالم خيالي رائع.

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