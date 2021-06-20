أفغانستان تواجه نقصًا في الأكسجين وأزمة الجائحة تتصاعد

المواطن- متابعة

قالت وكالة أسوشيتد برس إن أفغانستان تسابق الوقت لزيادة إمدادات الأكسجين مع تفاقم موجة ثالثة مميتة من فيروس كورونا.

مصانع الأكسجين غير قادرة على مواكبة الطلب

وقال رئيس غرفة الصناعات والمناجم الأفغانية، ساخي أحمد بيمان، إن الوضع خارج عن السيطرة مع تصنيع الأكسجين بكامل طاقته، مضيفًا أن أفغانستان لديها 30 مصنعًا لإنتاج الأكسجين على مستوى البلاد، وجميعها غير قادرة على مواكبة الطلب.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن الحكومة تقوم بتركيب محطات لتزويد الأكسجين في 10 مقاطعات حيث إن 65% ممن تم اختبارهم في بعض المناطق مصابون بفيروس كورونا.

ووفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن المسؤولين لا يحرصون على إجراء فحوص كورونا بالبلاد على نطاق واسع بما يكفي، مما يسمح للفيروس بالانتشار دون رادع، إذ تجري أفغانستان بالكاد 4000 اختبار في اليوم وغالبًا ما يكون أقل من ذلك بكثير.

فيروس كورونا في أفغانستان

ومنذ تفشي الوباء، أبلغت أفغانستان عن 101906 حالات إصابة إيجابية و 4122 حالة وفاة، لكن من المحتمل أن تكون هذه الأرقام أقل من الواقع، حيث تسجل الوفيات في المستشفيات فقط، وذلك رغم أن أعداد الوفيات الأكبر بكثير تكون في المنازل.

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