أقمشة تنظف نفسها ذاتياً وبسعر رخيص!

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نجح العلماء في سانت بطرسبرغ في روسيا في صناعة أقمشة يمكنها تنظيفها ذاتيًا، ما قد يعني أن مثل هذه الاختراعات قد تجعلنا نستخدم غسالات الألبسة بدرجة أقل في المستقبل.

ويكمن السر في طلاء خاص يتكون من “أصباغ التداخل”، أكاسيد التيتانيوم والحديد والقصدير والنيكل والألمنيوم والكروم ومعادن أخرى تجعل هذه الأصباغ قادرة على تدمير الأوساخ العضوية وغير العضوية عند تعرضها للشمس أو عند تبللها تحت زخات المطر، وفق “يورونيوز”.

تحفيز ضوئي:

وأوضحت ناتاليا داشينكو، الأستاذة المساعدة في قسم التقنيات الكيميائية في جامعة سانت بطرسبرغ للتقنيات الصناعية والتصميم، أن “هذه الأصباغ لها خصائص تحفيز ضوئي، أو بعبارة أخرى، لها القدرة على تدمير الأوساخ العضوية عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية.”

ويتم تطبيق الأصباغ على ما يسمى بطبقة الترابط من القماش والتي تحافظ على إحكام الجسيمات النانوية وتمكنها من غسلها بالماء.

ويعتمد هيكل طبقة الترابط على القماش نفسه ويمكن تطبيق الطلاء على الأقمشة من أية تركيبة، بما في ذلك تلك التي تحتوي على خيوط معدنية وخليط من الألياف. كما أن الصبغة تعطي النسيج لونًا مختلفًا، وهي ميزة إضافية، وفقًا لداشينكو.

فائدة خاصة:

وقال المطورون إن قماش التنظيف الذاتي يحمل فائدة خاصة في إنتاج الملابس الرياضية ومفارش المائدة والمفروشات والديكورات الداخلية للسيارة. كما أن عملية إدخال هذه التقنية الجديدة إلى قطاع الصناعة لن يكون مكلفًا على الإطلاق.

ووفقًا بوحسب المطورين، تبلغ تكلفة هذه المعالجة التلقائية للألبسة حوالي 80 روبل ما يقارب (1.08 دولار أمريكي) لكل متر مربع من القماش.

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