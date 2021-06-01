أكثر من 15 جامعة سعودية تتنافس على 3 ألقاب بدوري جسرك

المواطن - الرياض

أعلن الاتحاد الرياضي للجامعات بالشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية انطلاق الأدوار الإقصائية لدوري جسرك وهي بطولة الجامعات السعودية للرياضات الإلكترونية في الألقاب FIFA 21 و Rocket League و Rainbow Six Siege وسيكون دوري للطلاب ودوري آخر للطالبات في بطولة FIFA21 وسينطلق الحدث يوم الثلاثاء 2021/6/1 الموافق 1442/10/20.

وسيسدل ستار اللعب بداية يوم الثلاثاء مع دوري Rocket League الذي ينطلق مع بداية الحدث وسيكون نظام اللعب فيه عن بعد ويوم الأربعاء دوري Rainbow Six Siege بشكل حضوري ويوم الخميس دوري FIFA 21 للطالبات ويوم الجمعة دوري FIFA 21 للطلاب وستقام البطولة بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة الخرج.

ويأتي ذلك لسعي الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لتقديم كل ما يرغب به المجتمع وتلبية احتياجاتهم وكما أن مثل هذه البطولات وسيلة كبيرة لاكتشاف المواهب التي تمثل المملكة في المستقبل في كبار محافل الرياضات الإلكترونية حول العالم.

منظومة الرياضات الإلكترونية

هذا وقد صرح الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأستاذ تركي الفوزان:

نتقدم بالشكر لوزارة التعليم لإتاحة مثل الفرصة حيث أن مثل هذه البطولات، المنافسات على مستوى الجامعات هي جزء هام من منظومة الرياضات الإلكترونية التي نسعى لتطويرها كما هي الوسيلة الأولى لنا لاكتشاف المواهب في مجالنا التي نسعى لتوفير أرض خصبة لهم للاحتراف ورفع راية المملكة في بطولات الرياضات الإلكترونية العالمية.

وعبر رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز المكلف الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الخضيري:

نرحب بجميع ومنسوبي الجامعات السعودية المشاركين في دوري الجامعة السعودية للرياضات الإلكترونية في رحاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وأن نقدم لهم ما يليق بهم.

تصفيات البطولة FIFA21

وقد أقيمت تصفيات البطولة FIFA21 للطلاب وتأهل 8 جامعات إلى الأدوار الإقصائية وهم (جامعة الحدود الشمالية وجامعة حفر الباطن وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية وجامعة القصيم وجامعة الملك عبد العزيز وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الأمير محمد بن فهد وجامعة الفيصل).

وبطولة FIFA21 للطالبات تأهل منها 8 جامعات للأدوار الإقصائية وهم (جامعة البترجي الطبية وجامعة الملك سعود وجامعة حائل وجامعة طيبه وجامعة الأميرة نورة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة أم القرى وجامعة جدة).

وبالنسبة لبطولة Rainbow Six Siege تأهل لأدوارها الإقصائية (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك خالد وجامعة الفيصل).

وسيرافق البطولة فعاليات مصاحبة مثل مبادرة تحرك والعب التي تهدف إلى رفع الوعي بأهمية المشي وممارسة الرياضة. بالإضافة إلى تحدي الخطوات (جسرك) الخاص بالمشتركين في البطولات على تطبيق الرياضة للجميع وهو شرط للاشتراك في أي بطولة من تحرك والعب مصاحبة لدوري الجامعات.

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