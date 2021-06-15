أكوا باور تجمع 2.8 مليار ريال من أول صكوك مدتها 7 سنوات

المواطن - الرياض

جمعت شركة “أكوا باور” السعودية 2.8 مليار ريال من أول إصدار صكوك لها لمدة 7 سنوات، والذي جرى إصداره في المملكة واستحوذت الصناديق الحكومية وشركات التأمين على 30% منه وتمت تغطيته 1.8 مرة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة، قد رفع حصته في الشركة في نوفمبر الماضي من 33% إلى 50%.

مشروعات:

وأعلنت أكوا باور، الشركة السعودية في قطاع تطوير واستثمار وتشغيل محطات توليد الطاقة وتحلية المياه في 13 سوقًا عالية النمو، عن نجاح إصدار الصكوك بسعر عائم مدتها 7 سنوات، يقوم على هيكل مضاربة ومرابحة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الطرح الأول:

ويمثل الطرح الأول من نوعه لشركة أكوا باور في أسواق الصكوك السعودية، وشهد اهتمامًا قويًّا من قبل مديري الصناديق والصناديق الحكومية وشركات التأمين في المملكة.

وبحسب بيان للشركة فقد جرى إعلان المدى السعري الأولي للطرح عند مستوى 100- 125 نقطة أساس سنويًّا (نقطة أساس في السنة) وسايبور مدته 6 أشهر.

وأتاح تجاوز حجم الاكتتاب للشركة خفض التسعيرة بمقدار 25 نقطة أساس، ويعد السعر النهائي البالغ 100 نقطة أساس أدنى فارق يتم تأمينه من قبل شركة أو بنك يعمل في قطاع إصدار الصكوك في أسواق رأس المال السعودية منذ عام 2017.

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