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ألمانيا تقلب الطاولة على البرتغال وتفوز برباعية
في يورو 2020

ألمانيا تقلب الطاولة على البرتغال وتفوز برباعية

2021/06/19
الساعة 9:18 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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ألمانيا تقلب الطاولة على البرتغال وتفوز برباعية @EURO2020FR
المواطن - محمد سمعه

حول منتخب ألمانيا الأول لـ كرة القدم، تأخره أمام البرتغال للفوز برباعية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

ملخص مباراة البرتغال وألمانيا:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بإثارة هجومية من قبل لاعبي منتخب البرتغال حيث نجحوا في إحراز الهدف الأول سريعًا عبر النجم كريستيانو رونالدو بالدقيقة الخامسة عشرة.

وحاول المنتخب الألماني، العودة في المباراة ليسجل هدفين خلال 4 دقائق من أخطاء عكسية من مدافعي منتخب البرتغال روبن دياز ورافائيل جوريرو بالدقيقتين الـ 35 والـ39.

وانتهى الشوط الأول من مباراة البرتغال ضد ألمانيا، بتقدم الألمان بهدفين لهدف.

البرتغال ضد ألمانيا
@EURO2020FR

وبدأ الشوط الثاني، حيث استمر تراجع منتخب البرتغال بصورة غريبة، مما جعل المنتخب الألماني يبحث عن إحراز الهدف الثالث وهو ما تحقق بالدقيقة الحادية والخمسين عبر اللاعب كاي هافرتز.

البرتغال ضد ألمانيا
المصدر – @DFB_Team

المنتخب الألماني يستمر في ضغطه:

المنتخب الألماني ظل يضغط بكل قوة، ليضيف الهدف الرابع عبر اللاعب روبن جوسينس بالدقيقة الـ60.

ونجح اللاعب دييغو جوتا في إحراز الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي بالدقيقة الـ68.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الألماني برباعية لهدفين ليحصد أول ثلاث نقاط له في يورو 2020.

البرتغال ضد ألمانيا
@EURO2020FR

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي لا يزال متصدرًا المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، يليه منتخب البرتغال ثانيًا برصيد 3 نقاط، ثم منتخب ألمانيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، ومنتخب المجر متذيلًا ترتيب المجموعة السادسة برصيد نقطة.

البرتغال ضد ألمانيا
@EURO2020FR


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