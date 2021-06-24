ألمانيا تُبطل مفعول مفاجآت منتخب المجر وتتأهل لثمن النهائي

المواطن - محمد سمعه

نجح منتخب ألمانيا الأول لـ كرة القدم في التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم أوروبا، وذلك بعد التعادل بشق الأنفس مع منتخب المجر بنتيجة هدفين لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

أحداث مباراة ألمانيا ضد منتخب المجر:

وبدأت المباراة بضغط هجومي قوي من المجر حيث تمكن اللاعب آدم شالاي من إحراز الهدف الأول للفريق المجري بالدقيقة الحادية عشرة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق المجري بهدف دون رد.

وبالشوط الثاني نجح منتخب ألمانيا في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب كاي هافرتز بالدقيقة الـ66.

ولم يستمر التعادل طويلًا حيث تمكن منتخب المجر من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب أندراس شافير بالدقيقة الـ68.

ولم ييأس المنتخب الألماني، حيث نجح في إدراك هدف التعادل عبر اللاعب ليون جورتسيكا بالدقيقة الـ85.

ألمانيا تتعادل بشق الأنفس وتتأهل:

وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق ليتأهل المنتخب الألماني إلى ثمن نهائي اليورو محتلًّا المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بينما احتل الفريق المجري المركز الرابع والأخير بالمجموعة برصيد نقطتين.

وتأهل المنتخب الألماني رفقة منتخبي فرنسا والبرتغال عن المجموعة السادسة في اليورو إلى دور ثمن النهائي، حيث يواجه منتخب ألمانيا نظيره منتخب إنجلترا يوم الثلاثاء المقبل.

وكان الفريق المجري خسر من البرتغال وتعادل مع فرنسا في أول جولتين قبل مواجهة المنتخب الألماني.

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